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Примерные темы исследовательских работ для начальных классов

Темы исследовательских работ для школьников 1 – 4 классов

Представляем перечень интересных и актуальных тем исследовательских работ для школьников начальных классов, на основе которых которые можно сформулировать свою тему исследования: расширить или сократить формулировку.

В процессе выполнения исследовательской работы, согласно выбранной теме, школьники более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают за животными, растениями, процессами и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.

Темы исследовательских работ начальной школы рассчитаны для ребят с 1 по 4 класс, выбираются и выполняются с консультациями учителя и помощью родителей. Главное, чтобы ребенок выбрал тему по своим интересам и увлечениям.

Темы исследовательских работ и проектов общей тематики:

  • А прочно ли куриное яйцо?
  • Влияет ли зубная паста на прочность зубов?
  • Детские фантазии
  • Загадка клавиатуры
  • Искусство создания книги
  • Компьютерные игры – хорошо это или плохо?
  • Краски в нашей жизни
  • Маленькая история о моей большой семье
  • Математика на кухне
  • Метеоцентр «Народные приметы» сообщает...
  • Мультфильмы: что это?
  • Мир ребёнка: взгляд сквозь время
  • Молодежный жаргон в речи современных школьников
  • Образ дракона в детской литературе
  • О некоторых способах выжить в природе
  • О чем рассказывают следы на снегу
  • Оригами и математика
  • Откуда в хлебе столько дырочек
  • Откуда хлеб на стол пришёл?
  • Польза бумаги
  • Почему вода в небольших водоемах зеленая?
  • Почему высохла лужа
  • Почему корабли не тонут
  • Почему море солёное
  • Почему мы плачем? Откуда берутся слезы?
  • Почему подушка мягкая, а пол твёрдый?
  • Почему скисает молоко?
  • Почему стреляет попкорн?
  • Почему сугроб полосатый?
  • Почему хлеб бывает чёрный и белый?
  • Почему чай заваривают в горячей воде?
  • Путешествие водяной капельки
  • Речевая агрессия младших школьников или некоторые тайны слов
  • Русский богатырь: воплощение моей мечты
  • Сказка – ложь, да в ней намёк...
  • Спать или не спать? Вот в чем вопрос!
  • Хлеб всему голова!
  • Цвет и дети
  • Что такое микроскоп?
  • Что такое эксперимент?
  • Что у нас в солонке и в сахарнице?
  • Чудесные превращения, или Что такое сыр?
  • Темы исследовательских работ для начальных классов о семье:
  • Влияние компьютера на детей
  • Волшебство красок
  • Война и наша семья
  • Генеалогическое дерево моей семьи
  • Из истории детских обязанностей
  • Имя в жизни человека
  • Моя родословная
  • Лента времени моей семьи
  • Награда в нашем доме
  • Праздники нашей семьи
  • Письмо моей бабушки внуку
  • Семейные традиции
  • Семейные реликвии
  • Спортивная жизнь моей семьи
  • Наш дом. Наш двор.

Темы исследовательских работ о природе:

  • А у нас ананас!
  • "Белая береза под моим окном"
  • Береза моя, березонька!
  • Вечнозелёная красавица леса
  • Жизнь леса
  • Кто красит листья в зеленый цвет?
  • Лес - наш друг
  • Мой райский сад
  • Мой любимый фрукт апельсин
  • Новогодняя красавица
  • Отчего осенью листья меняют цвет?
  • О вершках и корешках, или Почему ветви тянутся к солнцу, а корни в землю
  • Полезные свойства калины
  • Портрет яблони
  • Почему в яблоке не прорастают семена?
  • Путешествие косточки
  • Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?
  • Почему у елки колкие иголки?
  • Русская берёзка
  • Что мы знаем о древесной коре?
  • Что такое береста?
  • Что такое листопад?
  • Этот мексиканский незнакомец – авокадо
  • Яблоня и яблоко
  • Янтарь — волшебные слезы деревьев
  • Я садовником родился

Темы проектных работ о растениях

  • В гостях у белой кувшинки
  • Можно ли использовать растение одуванчик в пищу?
  • Мой маленький мир дикорастущих растений
  • Одуванчик — маленькое солнышко
  • Портрет земляники
  • Посмотрите, одуванчик!
  • Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь?
  • Почему подсолнух называют цветком солнца?
  • Почему растёт растение
  • Про вершки и корешки
  • Природное сообщество – луг
  • Роль растения в жизни человека
  • Что за ягода малина?
  • Что мы знаем о подсолнухе?
  • Ягодная азбука
  • Ягода Арбуз.
  • Выращивание кактусов в домашних условиях
  • Зелёный подоконник в школе
  • Кактус – колючий друг
  • Кто ты, кислый лимон?
  • Лечат ли комнатные растения простуду?
  • Мир кактусов
  • Мир растений на подоконнике
  • Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера?
  • Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке?
  • Мои зеленые друзья
  • Мой любимый цветок - бегония
  • Мой цветник
  • Мой сад
  • Мой чудо-цветок
  • Моё увлечение — кактусы
  • О комнатных растениях
  • Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?
  • Секреты "бабушкиной герани"
  • Удивительные кактусы
  • Фиалка для мамы
  • Фиалки в подарок бабушке
  • Что мы знаем о лимоне?

Темы исследовательских работ о животных:

  • Жизнь и гибель динозавров на планете Земля
  • Зачем ежу яблоко?
  • Крокодиловы слезы
  • Кролики
  • Кто живет у нас в лесу?
  • Кто как приспосабливается к окружающему миру
  • Кто под бугорком живёт?
  • Кто строит дом на реке?
  • Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни?
  • Кто такой слон?
  • Кто ты, собака?
  • Кулинарные пристрастия белочки
  • Любимое домашнее животное
  • Люблю тебя, мой друг мохнатый!
  • Любознательный зверёк — белка
  • Люди и кошки.
  • Люди и дельфины
  • Мамонты — древние и могучие
  • Медведь сказочный и настоящий
  • Мир забавных животных
  • Мир зебр
  • Мир китов
  • Мир лошадей
  • Мир собак
  • Может ли хомяк заменить байбака, а байбак хомяка?
  • Мой пудель
  • Мой кот
  • Мое домашнее животное — немецкая овчарка
  • Мое любимое животное — дельфин
  • Можно ли подружиться с лошадью?
  • Мои домашние питомцы
  • Мои загадочные кошки
  • Мои кошки
  • Мои любимые кролики
  • Мои любимые лошадки
  • Мои любимые хомячки
  • Мои питомцы
  • Мои четвероногие друзья
  • Мой верный друг - собака
  • Мой домашний питомец — сирийский хомячок
  • Мой домашний питомец — скотч-терьер
  • Мой любимчик — морская свинка
  • Мой пушистый ласковый кот Рыжик
  • Мой рыжий непоседа — кот
  • Мой щенок: первый месяц жизни
  • Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста
  • Моя любимая кошка
  • Моя любимая собака
  • Моя удивительная встреча с дельфинами
  • Наблюдение за бобрами
  • Наблюдение за золотистыми хомячками
  • Наблюдение за развитием крольчонка при искусственном вскармливании
  • Наблюдения за домашними и дикими мышами
  • Нам не страшен серый крыс!
  • Наш любимый зоопарк
  • Необычные факты про обычного ежика
  • Нора – это дом. Жилища животных
  • О леопардах
  • Образ жизни и поведение моего кота
  • Образ жизни летучих мышей
  • Один день из жизни хомяка
  • О кошках
  • Олени — наши друзья
  • Отличие в поведении больших и маленьких собак
  • Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф
  • Поведение домашних свиней
  • Поведение кошек
  • Потерянный мир динозавров
  • Почему вымерли динозавры?
  • Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды?
  • Почему корова даёт молоко?
  • Почему на Земле вымерли динозавры
  • Почему скрипит косатка
  • Почему тигр полосатый?
  • Почему у Хомки толстые щечки?
  • Почему у кошки в темноте светятся глаза?
  • По следам уссурийского тигра
  • Привычки и повадки моих кошек
  • Про зайцев...
  • Пушистые чудики
  • Разные породы лошадей
  • Рядом с нами живут белки...
  • Свинья ли свинья?
  • Собака - друг человека
  • Собака друг человека или человек друг собаки?
  • Собака — настоящий друг
  • Содержание и воспитание щенка
  • "Существа, любящие нас больше, чем самих себя"
  • У кого длиннее хвост?
  • У кого язык на ноге?
  • Удивительные кошки
  • Удивительные дельфины
  • Удивительный мир динозавров-великанов
  • Умели ли динозавры летать?
  • Умеют ли разговаривать дельфины
  • Умеют ли животные считать?
  • Умственные способности кошки
  • Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка?
  • Хвостатые гидростроители.
  • "Хвостик, хвост, хвостище"
  • Хомяк в поисках истины
  • Хомячки-пуховички.
  • Хорёк. Может ли он заменить кошку?
  • Царь динозавров
  • Чей нос лучше?
  • Чем заяц отличается от кролика
  • Чем лечатся слоны?
  • Что я знаю о дельфинах
  • Что я узнал о кошках
  • Что мы знаем о кошках?
  • Ягуар — величественный хищник
  • Я за любовь ко всем собакам.

Темы исследовательских проектов о грибах:

  • Грибное лукошко
  • Его величество боровик
  • О чём говорят нам названия грибов?
  • Плесень — это тоже гриб!
  • Ты, лисичка, рыжий гриб!
  • Удивительное царство грибов
  • Удивительная находка
  • Угадай-ка грибок!
  • Что за гриб на тонкой ножке?

Темы исследовательских работ о птицах:

  • Как зимует воробей
  • Кто же в гнёздышке живёт?
  • Кто такие птицы?
  • Кто такие амадины?
  • Курица - птица не простая!
  • Ласточка — вестник добра и счастья
  • Ласточкино гнездо
  • Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики
  • Мир птиц
  • Может ли учащийся начальной школы держать дома страуса?
  • Мои журавлики
  • Мои любимые пингвины
  • Мои наблюдения за деревенской ласточкой
  • Мои певчие канарейки
  • Мои пернатые друзья
  • Мой волнистый друг
  • Мой домашний любимец — попугай Кеша
  • Мудрый ворон
  • Мы учили попугая
  • На крыльях весну принесли...
  • Наблюдение за птицами, посещающими кормушку
  • Наблюдение за образом жизни домашней песчанки и изучение влияния температуры на форму её гнезда
  • Наблюдение за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях
  • Наблюдения за популяцией городской ласточки
  • Наблюдения за трясогузкой
  • О воробьях
  • Пернатые архитекторы
  • Поведение птиц зимой
  • Поведение синицы зимой
  • Покормите птиц зимой!
  • Поможем зимующим птицам
  • Попугай корелла. Мое маленькое исследование
  • Почему зимой птичка стучит в окно?
  • Почему крик петуха раздается на рассвете в одно и то же время?
  • Почему многие грачи зимой не улетают?
  • Почему попугайчик волнистый
  • Почему птицы летают?
  • Почему птицы осенью улетают?
  • Почему у снегиря грудка красная?
  • Птицы – наши друзья
  • Птицы двора нашей школы
  • Птицы за моим окном
  • Птицы — наши друзья
  • Что за птица воробей?
  • Что за птица эта галка?
  • Чудо из яйца
  • Чье это гнездо?
  • Чьи гнезда лучше?

Темы проектных работ о земноводных:

  • Кто такие змеи?
  • Лягушка с душою царевны
  • Мир моей черепахи
  • Мой друг — черепаха
  • Моя домашняя черепаха
  • Наблюдение за развитием лягушки остромордой, болотной (Rana arvalis Nilsson) в аквариуме
  • Необычные ящерицы
  • О черепашках
  • Опасны ли змеи?
  • Полезны ли ящерицы?
  • Почему лягушки зеленые?
  • Почему у ящерицы хвост обрывается?
  • Царевна-лягушка, или Как я вырастила лягушку сама
  • Это сказочное существо – лягушка

Темы исследовательских работ о рыбах:

  • Аквариум и его обитатели
  • Аквариумные рыбки - какие они?
  • Ловись, рыбка, большая и маленькая…
  • Мой аквариум
  • Мы создали аквадом, веселятся рыбки в нем
  • Наблюдение за поведением обыкновенного карася при содержании его в аквариуме
  • Наблюдение за рыбками-попугаями
  • Обитатели водоёмов
  • Обитатели пресных водоемов
  • Почему у камбалы глаза на одной стороне
  • Рыбы наших вод
  • Хищнее щуки рыбы нет...
  • Что случилось с кетой?

Темы исследовательских работ о насекомых:

  • Комар: казнить нельзя, помиловать…
  • Кто живет в компьютере?
  • Кто как приспосабливается к окружающему миру
  • Кто такая медведка
  • Кто такие пауки?
  • Маленький, да удаленький, или Как двигаются насекомые
  • Медовая братва
  • Мир жуков
  • Мир стрекоз
  • Моё открытие о мухе
  • Моя коллекция насекомых
  • Муравьи и их царство
  • Муравьиная жизнь
  • Наблюдение за циклом развития бабочки павлиний глаз
  • Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе
  • Наблюдение за циклом развития колорадского жука
  • Наблюдения за развитием муравейника
  • Насекомые моего двора
  • Насекомые. Какие они?
  • О пауках
  • Откуда пришли рыжие и куда они нас ведут?
  • Ох уж эти комары!
  • Ох уж эти шершни!
  • Паук – человеку друг
  • Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?)
  • Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад
  • Порхающие цветы
  • Почему бабочки не живут в городе?
  • Почему водомерка ходит по воде?
  • Почему не тонет водомерка?
  • Про муравьев
  • Пчела — друг человека
  • Пчелиная семья
  • Разумны ли муравьи?
  • Сколько точек у божьей коровки?
  • Удивительный мир бабочек
  • Хвала пчеле!
  • Чем интересны пауки
  • Чудесное превращение гусеницы в бабочку

Темы исследовательских работ по географии:

  • Достопримечательности нашего города
  • Есть ли будущее у нашей деревни?
  • Есть ли в воздухе вода?
  • Как рождается снежинка
  • Кто в Африке живет?
  • Кто предскажет нам погоду?
  • Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж. Верна "Дети капитана Гранта")
  • Мое любимое место отдыха
  • Незнайка на Луганщине.
  • От кого река бежит?
  • Откуда пришёл к нам чай?
  • Почему вода на Земле не иссякает
  • Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?"
  • Почему извергаются вулканы?
  • Почему морская вода соленая?
  • Почему появляются водопады?
  • Почему у елки колкие иголки?
  • Разноцветные моря
  • Снежные исследования
  • Семь чудес света
  • Семь чудес России
  • Семь чудес Украины
  • Цвет и названия морей
  • Что такое айсберги?
  • Что такое кварц?

Темы исследовательских работ по экологии:

  • Были о пыли
  • Бездомные животные – проблема каждого из нас
  • Живая вода
  • Живи, родник!
  • Как спасти нашу реку?
  • Какую воду мы пьём
  • Каким воздухом мы дышим
  • Как мультфильмы влияют на психику ребенка
  • Охранять природу - значит охранять мир
  • Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором?
  • Экология моего поселка
  • Экология нашего водоёма
  • Экопродукты моего огорода.

Темы исследовательских работ по физкультуре:

  • Если хочешь быть здоров
  • Здоровый образ жизни
  • История лыж
  • Мой режим питания
  • Молоко полезно детям
  • Опасности двора
  • Профилактика кариеса у ребят младшего возраста.
  • Полезно ли мороженое
  • Полезны или вредны дрожжи?
  • Полезные свойства кумыса
  • Польза и применение витаминов.
  • Спортивная жизнь семьи
  • Что такое витамины?
  • Художественная гимнастика.
  • Шоколад – вред или польза.
  • Я – велосипедист.

Темы исследовательских работ по русскому языку и литературе:

  • Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».
  • Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок о животных).
  • Пиноккио и Буратино
  • По тропинкам Басни
  • Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно.
  • Сказка о царе Салтане.

Темы исследовательских работ по математике:

  • Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса.
  • Арифметика — наука о числе.
  • Веселые задачки
  • Веселый математический поезд
  • Весёлые задачи "Лесная математика".
  • Весёлые задачки для юных рыбаков.
  • Древние единицы длины
  • Единицы измерения в Древней Руси
  • Задачи в рисунках
  • Задачи для внимательных и сообразительных.
  • Задачи на свежем воздухе
  • Задачи-сказки
  • Искусство отгадывать числа
  • Как быстро выучить таблицу умножения
  • Как хорошо уметь считать!
  • Математика в жизни кошки.
  • Математические пословицы
  • Математические раскраски для 1-го класса.
  • Математические сказки
  • Математический калейдоскоп.
  • Меры и их измерения
  • Мое домашнее задание
  • Мое любимое число
  • Можно ли назвать натуральные числа удивительными?
  • Мои замечательные друзья – цифры
  • На уроке математики
  • Натуральные числа в жизни человека.
  • Наше творчество в математике.
  • О дюймах, вершках и сантиметрах.
  • От сложения до деления
  • Приемы быстрого счета
  • Про число ноль
  • "Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять"
  • Развивающие задания по математике
  • Разговор о нуле
  • Решаю задачи с радостью
  • Секреты таблицы умножения
  • Система мер длины
  • Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода?
  • Старинные денежные единицы
  • Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках.
  • Страна доброй математики
  • Таблица умножения на пальцах
  • Умеют ли животные считать?
  • Умножение с увлечением
  • Числовые великаны
  • Чудо-задачник.

Темы исследовательских работ по музыке:

  • "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козлова).
  • Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов).
  • Видение музыки через рисунок.
  • Влияние музыки на аквариумных рыб.
  • Гармоника в нашей семье.
  • Детские музыкальные инструменты
  • Детские ударные инструменты
  • Занимательная история ксилофона.
  • История одного инструмента.
  • История происхождения балалайки.
  • Ложки как музыкальный инструмент.
  • Любимые песни моей бабушки.
  • Музыкальные краски
  • Поговорим о маме музыкой.
  • Сергей Прокофьев. Музыка для детей.
  • Сказка в музыке.
  • Частушки про цифры.

Темы исследовательских работ начальной школы об огороде:

  • Аптека на грядке: бабушкина капуста
  • Ах, картошка, картошка!
  • Ах, морковка, объедение!
  • Без окон, без дверей полна горница людей
  • "Весёлая фасоль"
  • Где лучше растет лук?
  • Где растут мочалки?
  • Загадки про овощи и фрукты
  • Кто его раздевает, тот слезы проливает
  • Любимая картошка в жизни нашей семьи
  • Лук от семи недуг
  • Наблюдение за развитием лука
  • Наш друг — лук порей
  • Нужна ли подкормка рассаде кабачков?
  • Обитатели приусадебного участка
  • Опыт с фасолью. Проращивание
  • Органическое земледелие
  • Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали
  • Подбор растений для альпинария
  • Польза картофеля для здоровья человека
  • Помидор — плод здоровья
  • Праздник картофеля — Бульба
  • Сеньор-помидор
  • Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке?
  • Раз горох, два горох…
  • Что наша жизнь? Игра? Нет – кабачковая икра!
  • Ступеньки жизни. История жизни фасолевого семечка

Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях:

  • Бабушкина аптека
  • Крапива. Что я знаю о ней?
  • Лекарства- сорняки
  • Лечат ли комнатные растения простуду?
  • Нежность ромашки — для души и тела
  • Отчего крапива жжется?
  • Польза алоэ
  • Я не степью хожу, я хожу по аптеке...

Темы исследовательских работ младших школьников о цветах

  • Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме"
  • Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме
  • Мои любимые розы
  • Чудо цветы – бархатцы
  • Подари цветок маме
  • Наблюдение за ростом и развитием садовых и сортовых тюльпанов
  • Подсолнух – солнечный цветок
  • Почему пахнут цветы?
  • Почему цветы разноцветные
  • Почему у бабушки на даче самые красивые цветы
  • Путешествие по царству цветов. Ландыш
  • Путешествие по царству цветов. Лотос
  • Путешествие по царству цветов. Одуванчик
  • Путешествие по царству цветов. Подснежник
  • Сохрани ландыш майский!
  • Тюльпан для мамы
  • Цветок Солнца
  • Цветок для мамы
  • Цветы для дома и души
  • Цветы в саду и дома
  • Чудесный мир ароматов
  • Я маме букет подарю…

Перечень тем исследовательских работ взят с сайта "Обучонок"