Примерные темы исследовательских работ для начальных классов

Темы исследовательских работ для школьников 1 – 4 классов

Представляем перечень интересных и актуальных тем исследовательских работ для школьников начальных классов, на основе которых которые можно сформулировать свою тему исследования: расширить или сократить формулировку.

В процессе выполнения исследовательской работы, согласно выбранной теме, школьники более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают за животными, растениями, процессами и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.

Темы исследовательских работ начальной школы рассчитаны для ребят с 1 по 4 класс, выбираются и выполняются с консультациями учителя и помощью родителей. Главное, чтобы ребенок выбрал тему по своим интересам и увлечениям.

Темы исследовательских работ и проектов общей тематики:

А прочно ли куриное яйцо?

Влияет ли зубная паста на прочность зубов?

Детские фантазии

Загадка клавиатуры

Искусство создания книги

Компьютерные игры – хорошо это или плохо?

Краски в нашей жизни

Маленькая история о моей большой семье

Математика на кухне

Метеоцентр «Народные приметы» сообщает...

Мультфильмы: что это?

Мир ребёнка: взгляд сквозь время

Молодежный жаргон в речи современных школьников

Образ дракона в детской литературе

О некоторых способах выжить в природе

О чем рассказывают следы на снегу

Оригами и математика

Откуда в хлебе столько дырочек

Откуда хлеб на стол пришёл?

Польза бумаги

Почему вода в небольших водоемах зеленая?

Почему высохла лужа

Почему корабли не тонут

Почему море солёное

Почему мы плачем? Откуда берутся слезы?

Почему подушка мягкая, а пол твёрдый?

Почему скисает молоко?

Почему стреляет попкорн?

Почему сугроб полосатый?

Почему хлеб бывает чёрный и белый?

Почему чай заваривают в горячей воде?

Путешествие водяной капельки

Речевая агрессия младших школьников или некоторые тайны слов

Русский богатырь: воплощение моей мечты

Сказка – ложь, да в ней намёк...

Спать или не спать? Вот в чем вопрос!

Хлеб всему голова!

Цвет и дети

Что такое микроскоп?

Что такое эксперимент?

Что у нас в солонке и в сахарнице?

Чудесные превращения, или Что такое сыр?

Темы исследовательских работ для начальных классов о семье:

Влияние компьютера на детей

Волшебство красок

Война и наша семья

Генеалогическое дерево моей семьи

Из истории детских обязанностей

Имя в жизни человека

Моя родословная

Лента времени моей семьи

Награда в нашем доме

Праздники нашей семьи

Письмо моей бабушки внуку

Семейные традиции

Семейные реликвии

Спортивная жизнь моей семьи

Наш дом. Наш двор.

Темы исследовательских работ о природе:

А у нас ананас!

"Белая береза под моим окном"

Береза моя, березонька!

Вечнозелёная красавица леса

Жизнь леса

Кто красит листья в зеленый цвет?

Лес - наш друг

Мой райский сад

Мой любимый фрукт апельсин

Новогодняя красавица

Отчего осенью листья меняют цвет?

О вершках и корешках, или Почему ветви тянутся к солнцу, а корни в землю

Полезные свойства калины

Портрет яблони

Почему в яблоке не прорастают семена?

Путешествие косточки

Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?

Почему у елки колкие иголки?

Русская берёзка

Что мы знаем о древесной коре?

Что такое береста?

Что такое листопад?

Этот мексиканский незнакомец – авокадо

Яблоня и яблоко

Янтарь — волшебные слезы деревьев

Я садовником родился

Темы проектных работ о растениях

В гостях у белой кувшинки

Можно ли использовать растение одуванчик в пищу?

Мой маленький мир дикорастущих растений

Одуванчик — маленькое солнышко

Портрет земляники

Посмотрите, одуванчик!

Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь?

Почему подсолнух называют цветком солнца?

Почему растёт растение

Про вершки и корешки

Природное сообщество – луг

Роль растения в жизни человека

Что за ягода малина?

Что мы знаем о подсолнухе?

Ягодная азбука

Ягода Арбуз.

Выращивание кактусов в домашних условиях

Зелёный подоконник в школе

Кактус – колючий друг

Кто ты, кислый лимон?

Лечат ли комнатные растения простуду?

Мир кактусов

Мир растений на подоконнике

Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера?

Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке?

Мои зеленые друзья

Мой любимый цветок - бегония

Мой цветник

Мой сад

Мой чудо-цветок

Моё увлечение — кактусы

О комнатных растениях

Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?

Секреты "бабушкиной герани"

Удивительные кактусы

Фиалка для мамы

Фиалки в подарок бабушке

Что мы знаем о лимоне?

Темы исследовательских работ о животных:

Жизнь и гибель динозавров на планете Земля

Зачем ежу яблоко?

Крокодиловы слезы

Кролики

Кто живет у нас в лесу?

Кто как приспосабливается к окружающему миру

Кто под бугорком живёт?

Кто строит дом на реке?

Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни?

Кто такой слон?

Кто ты, собака?

Кулинарные пристрастия белочки

Любимое домашнее животное

Люблю тебя, мой друг мохнатый!

Любознательный зверёк — белка

Люди и кошки.

Люди и дельфины

Мамонты — древние и могучие

Медведь сказочный и настоящий

Мир забавных животных

Мир зебр

Мир китов

Мир лошадей

Мир собак

Может ли хомяк заменить байбака, а байбак хомяка?

Мой пудель

Мой кот

Мое домашнее животное — немецкая овчарка

Мое любимое животное — дельфин

Можно ли подружиться с лошадью?

Мои домашние питомцы

Мои загадочные кошки

Мои кошки

Мои любимые кролики

Мои любимые лошадки

Мои любимые хомячки

Мои питомцы

Мои четвероногие друзья

Мой верный друг - собака

Мой домашний питомец — сирийский хомячок

Мой домашний питомец — скотч-терьер

Мой любимчик — морская свинка

Мой пушистый ласковый кот Рыжик

Мой рыжий непоседа — кот

Мой щенок: первый месяц жизни

Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста

Моя любимая кошка

Моя любимая собака

Моя удивительная встреча с дельфинами

Наблюдение за бобрами

Наблюдение за золотистыми хомячками

Наблюдение за развитием крольчонка при искусственном вскармливании

Наблюдения за домашними и дикими мышами

Нам не страшен серый крыс!

Наш любимый зоопарк

Необычные факты про обычного ежика

Нора – это дом. Жилища животных

О леопардах

Образ жизни и поведение моего кота

Образ жизни летучих мышей

Один день из жизни хомяка

О кошках

Олени — наши друзья

Отличие в поведении больших и маленьких собак

Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф

Поведение домашних свиней

Поведение кошек

Потерянный мир динозавров

Почему вымерли динозавры?

Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды?

Почему корова даёт молоко?

Почему на Земле вымерли динозавры

Почему скрипит косатка

Почему тигр полосатый?

Почему у Хомки толстые щечки?

Почему у кошки в темноте светятся глаза?

По следам уссурийского тигра

Привычки и повадки моих кошек

Про зайцев...

Пушистые чудики

Разные породы лошадей

Рядом с нами живут белки...

Свинья ли свинья?

Собака - друг человека

Собака друг человека или человек друг собаки?

Собака — настоящий друг

Содержание и воспитание щенка

"Существа, любящие нас больше, чем самих себя"

У кого длиннее хвост?

У кого язык на ноге?

Удивительные кошки

Удивительные дельфины

Удивительный мир динозавров-великанов

Умели ли динозавры летать?

Умеют ли разговаривать дельфины

Умеют ли животные считать?

Умственные способности кошки

Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка?

Хвостатые гидростроители.

"Хвостик, хвост, хвостище"

Хомяк в поисках истины

Хомячки-пуховички.

Хорёк. Может ли он заменить кошку?

Царь динозавров

Чей нос лучше?

Чем заяц отличается от кролика

Чем лечатся слоны?

Что я знаю о дельфинах

Что я узнал о кошках

Что мы знаем о кошках?

Ягуар — величественный хищник

Я за любовь ко всем собакам.

Темы исследовательских проектов о грибах:

Грибное лукошко

Его величество боровик

О чём говорят нам названия грибов?

Плесень — это тоже гриб!

Ты, лисичка, рыжий гриб!

Удивительное царство грибов

Удивительная находка

Угадай-ка грибок!

Что за гриб на тонкой ножке?

Темы исследовательских работ о птицах:

Как зимует воробей

Кто же в гнёздышке живёт?

Кто такие птицы?

Кто такие амадины?

Курица - птица не простая!

Ласточка — вестник добра и счастья

Ласточкино гнездо

Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики

Мир птиц

Может ли учащийся начальной школы держать дома страуса?

Мои журавлики

Мои любимые пингвины

Мои наблюдения за деревенской ласточкой

Мои певчие канарейки

Мои пернатые друзья

Мой волнистый друг

Мой домашний любимец — попугай Кеша

Мудрый ворон

Мы учили попугая

На крыльях весну принесли...

Наблюдение за птицами, посещающими кормушку

Наблюдение за образом жизни домашней песчанки и изучение влияния температуры на форму её гнезда

Наблюдение за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях

Наблюдения за популяцией городской ласточки

Наблюдения за трясогузкой

О воробьях

Пернатые архитекторы

Поведение птиц зимой

Поведение синицы зимой

Покормите птиц зимой!

Поможем зимующим птицам

Попугай корелла. Мое маленькое исследование

Почему зимой птичка стучит в окно?

Почему крик петуха раздается на рассвете в одно и то же время?

Почему многие грачи зимой не улетают?

Почему попугайчик волнистый

Почему птицы летают?

Почему птицы осенью улетают?

Почему у снегиря грудка красная?

Птицы – наши друзья

Птицы двора нашей школы

Птицы за моим окном

Птицы — наши друзья

Что за птица воробей?

Что за птица эта галка?

Чудо из яйца

Чье это гнездо?

Чьи гнезда лучше?

Темы проектных работ о земноводных:

Кто такие змеи?

Лягушка с душою царевны

Мир моей черепахи

Мой друг — черепаха

Моя домашняя черепаха

Наблюдение за развитием лягушки остромордой, болотной (Rana arvalis Nilsson) в аквариуме

Необычные ящерицы

О черепашках

Опасны ли змеи?

Полезны ли ящерицы?

Почему лягушки зеленые?

Почему у ящерицы хвост обрывается?

Царевна-лягушка, или Как я вырастила лягушку сама

Это сказочное существо – лягушка

Темы исследовательских работ о рыбах:

Аквариум и его обитатели

Аквариумные рыбки - какие они?

Ловись, рыбка, большая и маленькая…

Мой аквариум

Мы создали аквадом, веселятся рыбки в нем

Наблюдение за поведением обыкновенного карася при содержании его в аквариуме

Наблюдение за рыбками-попугаями

Обитатели водоёмов

Обитатели пресных водоемов

Почему у камбалы глаза на одной стороне

Рыбы наших вод

Хищнее щуки рыбы нет...

Что случилось с кетой?

Темы исследовательских работ о насекомых:

Комар: казнить нельзя, помиловать…

Кто живет в компьютере?

Кто как приспосабливается к окружающему миру

Кто такая медведка

Кто такие пауки?

Маленький, да удаленький, или Как двигаются насекомые

Медовая братва

Мир жуков

Мир стрекоз

Моё открытие о мухе

Моя коллекция насекомых

Муравьи и их царство

Муравьиная жизнь

Наблюдение за циклом развития бабочки павлиний глаз

Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе

Наблюдение за циклом развития колорадского жука

Наблюдения за развитием муравейника

Насекомые моего двора

Насекомые. Какие они?

О пауках

Откуда пришли рыжие и куда они нас ведут?

Ох уж эти комары!

Ох уж эти шершни!

Паук – человеку друг

Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?)

Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад

Порхающие цветы

Почему бабочки не живут в городе?

Почему водомерка ходит по воде?

Почему не тонет водомерка?

Про муравьев

Пчела — друг человека

Пчелиная семья

Разумны ли муравьи?

Сколько точек у божьей коровки?

Удивительный мир бабочек

Хвала пчеле!

Чем интересны пауки

Чудесное превращение гусеницы в бабочку

Темы исследовательских работ по географии:

Достопримечательности нашего города

Есть ли будущее у нашей деревни?

Есть ли в воздухе вода?

Как рождается снежинка

Кто в Африке живет?

Кто предскажет нам погоду?

Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж. Верна "Дети капитана Гранта")

Мое любимое место отдыха

Незнайка на Луганщине.

От кого река бежит?

Откуда пришёл к нам чай?

Почему вода на Земле не иссякает

Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?"

Почему извергаются вулканы?

Почему морская вода соленая?

Почему появляются водопады?

Почему у елки колкие иголки?

Разноцветные моря

Снежные исследования

Семь чудес света

Семь чудес России

Семь чудес Украины

Цвет и названия морей

Что такое айсберги?

Что такое кварц?

Темы исследовательских работ по экологии:

Были о пыли

Бездомные животные – проблема каждого из нас

Живая вода

Живи, родник!

Как спасти нашу реку?

Какую воду мы пьём

Каким воздухом мы дышим

Как мультфильмы влияют на психику ребенка

Охранять природу - значит охранять мир

Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором?

Экология моего поселка

Экология нашего водоёма

Экопродукты моего огорода.

Темы исследовательских работ по физкультуре:

Если хочешь быть здоров

Здоровый образ жизни

История лыж

Мой режим питания

Молоко полезно детям

Опасности двора

Профилактика кариеса у ребят младшего возраста.

Полезно ли мороженое

Полезны или вредны дрожжи?

Полезные свойства кумыса

Польза и применение витаминов.

Спортивная жизнь семьи

Что такое витамины?

Художественная гимнастика.

Шоколад – вред или польза.

Я – велосипедист.

Темы исследовательских работ по русскому языку и литературе:

Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».

Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок о животных).

Пиноккио и Буратино

По тропинкам Басни

Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно.

Сказка о царе Салтане.

Темы исследовательских работ по математике:

Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса.

Арифметика — наука о числе.

Веселые задачки

Веселый математический поезд

Весёлые задачи "Лесная математика".

Весёлые задачки для юных рыбаков.

Древние единицы длины

Единицы измерения в Древней Руси

Задачи в рисунках

Задачи для внимательных и сообразительных.

Задачи на свежем воздухе

Задачи-сказки

Искусство отгадывать числа

Как быстро выучить таблицу умножения

Как хорошо уметь считать!

Математика в жизни кошки.

Математические пословицы

Математические раскраски для 1-го класса.

Математические сказки

Математический калейдоскоп.

Меры и их измерения

Мое домашнее задание

Мое любимое число

Можно ли назвать натуральные числа удивительными?

Мои замечательные друзья – цифры

На уроке математики

Натуральные числа в жизни человека.

Наше творчество в математике.

О дюймах, вершках и сантиметрах.

От сложения до деления

Приемы быстрого счета

Про число ноль

"Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять"

Развивающие задания по математике

Разговор о нуле

Решаю задачи с радостью

Секреты таблицы умножения

Система мер длины

Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода?

Старинные денежные единицы

Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках.

Страна доброй математики

Таблица умножения на пальцах

Умеют ли животные считать?

Умножение с увлечением

Числовые великаны

Чудо-задачник.

Темы исследовательских работ по музыке:

"Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козлова).

Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов).

Видение музыки через рисунок.

Влияние музыки на аквариумных рыб.

Гармоника в нашей семье.

Детские музыкальные инструменты

Детские ударные инструменты

Занимательная история ксилофона.

История одного инструмента.

История происхождения балалайки.

Ложки как музыкальный инструмент.

Любимые песни моей бабушки.

Музыкальные краски

Поговорим о маме музыкой.

Сергей Прокофьев. Музыка для детей.

Сказка в музыке.

Частушки про цифры.

Темы исследовательских работ начальной школы об огороде:

Аптека на грядке: бабушкина капуста

Ах, картошка, картошка!

Ах, морковка, объедение!

Без окон, без дверей полна горница людей

"Весёлая фасоль"

Где лучше растет лук?

Где растут мочалки?

Загадки про овощи и фрукты

Кто его раздевает, тот слезы проливает

Любимая картошка в жизни нашей семьи

Лук от семи недуг

Наблюдение за развитием лука

Наш друг — лук порей

Нужна ли подкормка рассаде кабачков?

Обитатели приусадебного участка

Опыт с фасолью. Проращивание

Органическое земледелие

Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали

Подбор растений для альпинария

Польза картофеля для здоровья человека

Помидор — плод здоровья

Праздник картофеля — Бульба

Сеньор-помидор

Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке?

Раз горох, два горох…

Что наша жизнь? Игра? Нет – кабачковая икра!

Ступеньки жизни. История жизни фасолевого семечка

Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях:

Бабушкина аптека

Крапива. Что я знаю о ней?

Лекарства- сорняки

Лечат ли комнатные растения простуду?

Нежность ромашки — для души и тела

Отчего крапива жжется?

Польза алоэ

Я не степью хожу, я хожу по аптеке...

Темы исследовательских работ младших школьников о цветах

Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме"

Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме

Мои любимые розы

Чудо цветы – бархатцы

Подари цветок маме

Наблюдение за ростом и развитием садовых и сортовых тюльпанов

Подсолнух – солнечный цветок

Почему пахнут цветы?

Почему цветы разноцветные

Почему у бабушки на даче самые красивые цветы

Путешествие по царству цветов. Ландыш

Путешествие по царству цветов. Лотос

Путешествие по царству цветов. Одуванчик

Путешествие по царству цветов. Подснежник

Сохрани ландыш майский!

Тюльпан для мамы

Цветок Солнца

Цветок для мамы

Цветы для дома и души

Цветы в саду и дома

Чудесный мир ароматов

Я маме букет подарю…

Перечень тем исследовательских работ взят с сайта "Обучонок"