Примерные темы исследовательских работ для начальных классов
Темы исследовательских работ для школьников 1 – 4 классов
Представляем перечень интересных и актуальных тем исследовательских работ для школьников начальных классов, на основе которых которые можно сформулировать свою тему исследования: расширить или сократить формулировку.
В процессе выполнения исследовательской работы, согласно выбранной теме, школьники более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают за животными, растениями, процессами и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.
Темы исследовательских работ начальной школы рассчитаны для ребят с 1 по 4 класс, выбираются и выполняются с консультациями учителя и помощью родителей. Главное, чтобы ребенок выбрал тему по своим интересам и увлечениям.
Темы исследовательских работ и проектов общей тематики:
- А прочно ли куриное яйцо?
- Влияет ли зубная паста на прочность зубов?
- Детские фантазии
- Загадка клавиатуры
- Искусство создания книги
- Компьютерные игры – хорошо это или плохо?
- Краски в нашей жизни
- Маленькая история о моей большой семье
- Математика на кухне
- Метеоцентр «Народные приметы» сообщает...
- Мультфильмы: что это?
- Мир ребёнка: взгляд сквозь время
- Молодежный жаргон в речи современных школьников
- Образ дракона в детской литературе
- О некоторых способах выжить в природе
- О чем рассказывают следы на снегу
- Оригами и математика
- Откуда в хлебе столько дырочек
- Откуда хлеб на стол пришёл?
- Польза бумаги
- Почему вода в небольших водоемах зеленая?
- Почему высохла лужа
- Почему корабли не тонут
- Почему море солёное
- Почему мы плачем? Откуда берутся слезы?
- Почему подушка мягкая, а пол твёрдый?
- Почему скисает молоко?
- Почему стреляет попкорн?
- Почему сугроб полосатый?
- Почему хлеб бывает чёрный и белый?
- Почему чай заваривают в горячей воде?
- Путешествие водяной капельки
- Речевая агрессия младших школьников или некоторые тайны слов
- Русский богатырь: воплощение моей мечты
- Сказка – ложь, да в ней намёк...
- Спать или не спать? Вот в чем вопрос!
- Хлеб всему голова!
- Цвет и дети
- Что такое микроскоп?
- Что такое эксперимент?
- Что у нас в солонке и в сахарнице?
- Чудесные превращения, или Что такое сыр?
- Темы исследовательских работ для начальных классов о семье:
- Влияние компьютера на детей
- Волшебство красок
- Война и наша семья
- Генеалогическое дерево моей семьи
- Из истории детских обязанностей
- Имя в жизни человека
- Моя родословная
- Лента времени моей семьи
- Награда в нашем доме
- Праздники нашей семьи
- Письмо моей бабушки внуку
- Семейные традиции
- Семейные реликвии
- Спортивная жизнь моей семьи
- Наш дом. Наш двор.
Темы исследовательских работ о природе:
- А у нас ананас!
- "Белая береза под моим окном"
- Береза моя, березонька!
- Вечнозелёная красавица леса
- Жизнь леса
- Кто красит листья в зеленый цвет?
- Лес - наш друг
- Мой райский сад
- Мой любимый фрукт апельсин
- Новогодняя красавица
- Отчего осенью листья меняют цвет?
- О вершках и корешках, или Почему ветви тянутся к солнцу, а корни в землю
- Полезные свойства калины
- Портрет яблони
- Почему в яблоке не прорастают семена?
- Путешествие косточки
- Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?
- Почему у елки колкие иголки?
- Русская берёзка
- Что мы знаем о древесной коре?
- Что такое береста?
- Что такое листопад?
- Этот мексиканский незнакомец – авокадо
- Яблоня и яблоко
- Янтарь — волшебные слезы деревьев
- Я садовником родился
Темы проектных работ о растениях
- В гостях у белой кувшинки
- Можно ли использовать растение одуванчик в пищу?
- Мой маленький мир дикорастущих растений
- Одуванчик — маленькое солнышко
- Портрет земляники
- Посмотрите, одуванчик!
- Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь?
- Почему подсолнух называют цветком солнца?
- Почему растёт растение
- Про вершки и корешки
- Природное сообщество – луг
- Роль растения в жизни человека
- Что за ягода малина?
- Что мы знаем о подсолнухе?
- Ягодная азбука
- Ягода Арбуз.
- Выращивание кактусов в домашних условиях
- Зелёный подоконник в школе
- Кактус – колючий друг
- Кто ты, кислый лимон?
- Лечат ли комнатные растения простуду?
- Мир кактусов
- Мир растений на подоконнике
- Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера?
- Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке?
- Мои зеленые друзья
- Мой любимый цветок - бегония
- Мой цветник
- Мой сад
- Мой чудо-цветок
- Моё увлечение — кактусы
- О комнатных растениях
- Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?
- Секреты "бабушкиной герани"
- Удивительные кактусы
- Фиалка для мамы
- Фиалки в подарок бабушке
- Что мы знаем о лимоне?
Темы исследовательских работ о животных:
- Жизнь и гибель динозавров на планете Земля
- Зачем ежу яблоко?
- Крокодиловы слезы
- Кролики
- Кто живет у нас в лесу?
- Кто как приспосабливается к окружающему миру
- Кто под бугорком живёт?
- Кто строит дом на реке?
- Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни?
- Кто такой слон?
- Кто ты, собака?
- Кулинарные пристрастия белочки
- Любимое домашнее животное
- Люблю тебя, мой друг мохнатый!
- Любознательный зверёк — белка
- Люди и кошки.
- Люди и дельфины
- Мамонты — древние и могучие
- Медведь сказочный и настоящий
- Мир забавных животных
- Мир зебр
- Мир китов
- Мир лошадей
- Мир собак
- Может ли хомяк заменить байбака, а байбак хомяка?
- Мой пудель
- Мой кот
- Мое домашнее животное — немецкая овчарка
- Мое любимое животное — дельфин
- Можно ли подружиться с лошадью?
- Мои домашние питомцы
- Мои загадочные кошки
- Мои кошки
- Мои любимые кролики
- Мои любимые лошадки
- Мои любимые хомячки
- Мои питомцы
- Мои четвероногие друзья
- Мой верный друг - собака
- Мой домашний питомец — сирийский хомячок
- Мой домашний питомец — скотч-терьер
- Мой любимчик — морская свинка
- Мой пушистый ласковый кот Рыжик
- Мой рыжий непоседа — кот
- Мой щенок: первый месяц жизни
- Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста
- Моя любимая кошка
- Моя любимая собака
- Моя удивительная встреча с дельфинами
- Наблюдение за бобрами
- Наблюдение за золотистыми хомячками
- Наблюдение за развитием крольчонка при искусственном вскармливании
- Наблюдения за домашними и дикими мышами
- Нам не страшен серый крыс!
- Наш любимый зоопарк
- Необычные факты про обычного ежика
- Нора – это дом. Жилища животных
- О леопардах
- Образ жизни и поведение моего кота
- Образ жизни летучих мышей
- Один день из жизни хомяка
- О кошках
- Олени — наши друзья
- Отличие в поведении больших и маленьких собак
- Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф
- Поведение домашних свиней
- Поведение кошек
- Потерянный мир динозавров
- Почему вымерли динозавры?
- Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды?
- Почему корова даёт молоко?
- Почему на Земле вымерли динозавры
- Почему скрипит косатка
- Почему тигр полосатый?
- Почему у Хомки толстые щечки?
- Почему у кошки в темноте светятся глаза?
- По следам уссурийского тигра
- Привычки и повадки моих кошек
- Про зайцев...
- Пушистые чудики
- Разные породы лошадей
- Рядом с нами живут белки...
- Свинья ли свинья?
- Собака - друг человека
- Собака друг человека или человек друг собаки?
- Собака — настоящий друг
- Содержание и воспитание щенка
- "Существа, любящие нас больше, чем самих себя"
- У кого длиннее хвост?
- У кого язык на ноге?
- Удивительные кошки
- Удивительные дельфины
- Удивительный мир динозавров-великанов
- Умели ли динозавры летать?
- Умеют ли разговаривать дельфины
- Умеют ли животные считать?
- Умственные способности кошки
- Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка?
- Хвостатые гидростроители.
- "Хвостик, хвост, хвостище"
- Хомяк в поисках истины
- Хомячки-пуховички.
- Хорёк. Может ли он заменить кошку?
- Царь динозавров
- Чей нос лучше?
- Чем заяц отличается от кролика
- Чем лечатся слоны?
- Что я знаю о дельфинах
- Что я узнал о кошках
- Что мы знаем о кошках?
- Ягуар — величественный хищник
- Я за любовь ко всем собакам.
Темы исследовательских проектов о грибах:
- Грибное лукошко
- Его величество боровик
- О чём говорят нам названия грибов?
- Плесень — это тоже гриб!
- Ты, лисичка, рыжий гриб!
- Удивительное царство грибов
- Удивительная находка
- Угадай-ка грибок!
- Что за гриб на тонкой ножке?
Темы исследовательских работ о птицах:
- Как зимует воробей
- Кто же в гнёздышке живёт?
- Кто такие птицы?
- Кто такие амадины?
- Курица - птица не простая!
- Ласточка — вестник добра и счастья
- Ласточкино гнездо
- Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики
- Мир птиц
- Может ли учащийся начальной школы держать дома страуса?
- Мои журавлики
- Мои любимые пингвины
- Мои наблюдения за деревенской ласточкой
- Мои певчие канарейки
- Мои пернатые друзья
- Мой волнистый друг
- Мой домашний любимец — попугай Кеша
- Мудрый ворон
- Мы учили попугая
- На крыльях весну принесли...
- Наблюдение за птицами, посещающими кормушку
- Наблюдение за образом жизни домашней песчанки и изучение влияния температуры на форму её гнезда
- Наблюдение за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях
- Наблюдения за популяцией городской ласточки
- Наблюдения за трясогузкой
- О воробьях
- Пернатые архитекторы
- Поведение птиц зимой
- Поведение синицы зимой
- Покормите птиц зимой!
- Поможем зимующим птицам
- Попугай корелла. Мое маленькое исследование
- Почему зимой птичка стучит в окно?
- Почему крик петуха раздается на рассвете в одно и то же время?
- Почему многие грачи зимой не улетают?
- Почему попугайчик волнистый
- Почему птицы летают?
- Почему птицы осенью улетают?
- Почему у снегиря грудка красная?
- Птицы – наши друзья
- Птицы двора нашей школы
- Птицы за моим окном
- Птицы — наши друзья
- Что за птица воробей?
- Что за птица эта галка?
- Чудо из яйца
- Чье это гнездо?
- Чьи гнезда лучше?
Темы проектных работ о земноводных:
- Кто такие змеи?
- Лягушка с душою царевны
- Мир моей черепахи
- Мой друг — черепаха
- Моя домашняя черепаха
- Наблюдение за развитием лягушки остромордой, болотной (Rana arvalis Nilsson) в аквариуме
- Необычные ящерицы
- О черепашках
- Опасны ли змеи?
- Полезны ли ящерицы?
- Почему лягушки зеленые?
- Почему у ящерицы хвост обрывается?
- Царевна-лягушка, или Как я вырастила лягушку сама
- Это сказочное существо – лягушка
Темы исследовательских работ о рыбах:
- Аквариум и его обитатели
- Аквариумные рыбки - какие они?
- Ловись, рыбка, большая и маленькая…
- Мой аквариум
- Мы создали аквадом, веселятся рыбки в нем
- Наблюдение за поведением обыкновенного карася при содержании его в аквариуме
- Наблюдение за рыбками-попугаями
- Обитатели водоёмов
- Обитатели пресных водоемов
- Почему у камбалы глаза на одной стороне
- Рыбы наших вод
- Хищнее щуки рыбы нет...
- Что случилось с кетой?
Темы исследовательских работ о насекомых:
- Комар: казнить нельзя, помиловать…
- Кто живет в компьютере?
- Кто как приспосабливается к окружающему миру
- Кто такая медведка
- Кто такие пауки?
- Маленький, да удаленький, или Как двигаются насекомые
- Медовая братва
- Мир жуков
- Мир стрекоз
- Моё открытие о мухе
- Моя коллекция насекомых
- Муравьи и их царство
- Муравьиная жизнь
- Наблюдение за циклом развития бабочки павлиний глаз
- Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе
- Наблюдение за циклом развития колорадского жука
- Наблюдения за развитием муравейника
- Насекомые моего двора
- Насекомые. Какие они?
- О пауках
- Откуда пришли рыжие и куда они нас ведут?
- Ох уж эти комары!
- Ох уж эти шершни!
- Паук – человеку друг
- Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?)
- Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад
- Порхающие цветы
- Почему бабочки не живут в городе?
- Почему водомерка ходит по воде?
- Почему не тонет водомерка?
- Про муравьев
- Пчела — друг человека
- Пчелиная семья
- Разумны ли муравьи?
- Сколько точек у божьей коровки?
- Удивительный мир бабочек
- Хвала пчеле!
- Чем интересны пауки
- Чудесное превращение гусеницы в бабочку
Темы исследовательских работ по географии:
- Достопримечательности нашего города
- Есть ли будущее у нашей деревни?
- Есть ли в воздухе вода?
- Как рождается снежинка
- Кто в Африке живет?
- Кто предскажет нам погоду?
- Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж. Верна "Дети капитана Гранта")
- Мое любимое место отдыха
- Незнайка на Луганщине.
- От кого река бежит?
- Откуда пришёл к нам чай?
- Почему вода на Земле не иссякает
- Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?"
- Почему извергаются вулканы?
- Почему морская вода соленая?
- Почему появляются водопады?
- Почему у елки колкие иголки?
- Разноцветные моря
- Снежные исследования
- Семь чудес света
- Семь чудес России
- Семь чудес Украины
- Цвет и названия морей
- Что такое айсберги?
- Что такое кварц?
Темы исследовательских работ по экологии:
- Были о пыли
- Бездомные животные – проблема каждого из нас
- Живая вода
- Живи, родник!
- Как спасти нашу реку?
- Какую воду мы пьём
- Каким воздухом мы дышим
- Как мультфильмы влияют на психику ребенка
- Охранять природу - значит охранять мир
- Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором?
- Экология моего поселка
- Экология нашего водоёма
- Экопродукты моего огорода.
Темы исследовательских работ по физкультуре:
- Если хочешь быть здоров
- Здоровый образ жизни
- История лыж
- Мой режим питания
- Молоко полезно детям
- Опасности двора
- Профилактика кариеса у ребят младшего возраста.
- Полезно ли мороженое
- Полезны или вредны дрожжи?
- Полезные свойства кумыса
- Польза и применение витаминов.
- Спортивная жизнь семьи
- Что такое витамины?
- Художественная гимнастика.
- Шоколад – вред или польза.
- Я – велосипедист.
Темы исследовательских работ по русскому языку и литературе:
- Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».
- Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок о животных).
- Пиноккио и Буратино
- По тропинкам Басни
- Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно.
- Сказка о царе Салтане.
Темы исследовательских работ по математике:
- Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса.
- Арифметика — наука о числе.
- Веселые задачки
- Веселый математический поезд
- Весёлые задачи "Лесная математика".
- Весёлые задачки для юных рыбаков.
- Древние единицы длины
- Единицы измерения в Древней Руси
- Задачи в рисунках
- Задачи для внимательных и сообразительных.
- Задачи на свежем воздухе
- Задачи-сказки
- Искусство отгадывать числа
- Как быстро выучить таблицу умножения
- Как хорошо уметь считать!
- Математика в жизни кошки.
- Математические пословицы
- Математические раскраски для 1-го класса.
- Математические сказки
- Математический калейдоскоп.
- Меры и их измерения
- Мое домашнее задание
- Мое любимое число
- Можно ли назвать натуральные числа удивительными?
- Мои замечательные друзья – цифры
- На уроке математики
- Натуральные числа в жизни человека.
- Наше творчество в математике.
- О дюймах, вершках и сантиметрах.
- От сложения до деления
- Приемы быстрого счета
- Про число ноль
- "Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять"
- Развивающие задания по математике
- Разговор о нуле
- Решаю задачи с радостью
- Секреты таблицы умножения
- Система мер длины
- Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода?
- Старинные денежные единицы
- Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках.
- Страна доброй математики
- Таблица умножения на пальцах
- Умеют ли животные считать?
- Умножение с увлечением
- Числовые великаны
- Чудо-задачник.
Темы исследовательских работ по музыке:
- "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козлова).
- Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов).
- Видение музыки через рисунок.
- Влияние музыки на аквариумных рыб.
- Гармоника в нашей семье.
- Детские музыкальные инструменты
- Детские ударные инструменты
- Занимательная история ксилофона.
- История одного инструмента.
- История происхождения балалайки.
- Ложки как музыкальный инструмент.
- Любимые песни моей бабушки.
- Музыкальные краски
- Поговорим о маме музыкой.
- Сергей Прокофьев. Музыка для детей.
- Сказка в музыке.
- Частушки про цифры.
Темы исследовательских работ начальной школы об огороде:
- Аптека на грядке: бабушкина капуста
- Ах, картошка, картошка!
- Ах, морковка, объедение!
- Без окон, без дверей полна горница людей
- "Весёлая фасоль"
- Где лучше растет лук?
- Где растут мочалки?
- Загадки про овощи и фрукты
- Кто его раздевает, тот слезы проливает
- Любимая картошка в жизни нашей семьи
- Лук от семи недуг
- Наблюдение за развитием лука
- Наш друг — лук порей
- Нужна ли подкормка рассаде кабачков?
- Обитатели приусадебного участка
- Опыт с фасолью. Проращивание
- Органическое земледелие
- Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали
- Подбор растений для альпинария
- Польза картофеля для здоровья человека
- Помидор — плод здоровья
- Праздник картофеля — Бульба
- Сеньор-помидор
- Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке?
- Раз горох, два горох…
- Что наша жизнь? Игра? Нет – кабачковая икра!
- Ступеньки жизни. История жизни фасолевого семечка
Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях:
- Бабушкина аптека
- Крапива. Что я знаю о ней?
- Лекарства- сорняки
- Лечат ли комнатные растения простуду?
- Нежность ромашки — для души и тела
- Отчего крапива жжется?
- Польза алоэ
- Я не степью хожу, я хожу по аптеке...
Темы исследовательских работ младших школьников о цветах
- Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме"
- Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме
- Мои любимые розы
- Чудо цветы – бархатцы
- Подари цветок маме
- Наблюдение за ростом и развитием садовых и сортовых тюльпанов
- Подсолнух – солнечный цветок
- Почему пахнут цветы?
- Почему цветы разноцветные
- Почему у бабушки на даче самые красивые цветы
- Путешествие по царству цветов. Ландыш
- Путешествие по царству цветов. Лотос
- Путешествие по царству цветов. Одуванчик
- Путешествие по царству цветов. Подснежник
- Сохрани ландыш майский!
- Тюльпан для мамы
- Цветок Солнца
- Цветок для мамы
- Цветы для дома и души
- Цветы в саду и дома
- Чудесный мир ароматов
- Я маме букет подарю…
Перечень тем исследовательских работ взят с сайта "Обучонок"